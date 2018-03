Òmnium veu un «despropòsit absolut» el processament de 13 líders sobiranistes per rebel·lió

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha afirmat que és un "despropòsit absolut" que el jutge del Tribunal Suprem (TS) hagi processat 13 líders sobiranistes per rebel·lió. En declaracions als mitjans a les portes del TS, ha assegurat que el delicte del que se'ls acusa és "inexistent" perquè la rebel·lió requereix violència i ha defensat que el sobiranisme ha estat sempre un moviment "pacífic".

"La injustícia se suma a la indignació", ha declarat Mauri, que també ha expressat la seva "tristesa". El vicepresident ha mostrat també el seu respecte per la decisió de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de no comparèixer davant del TS i marxar de Catalunya i ha destacat la seva "vàlua", mostrant-se convençut que on hagi anat "continuarà treballant pels drets civils i nacionals". Mauri ha reclamat també la "unitat" de l'independentisme davant la "repressió" que es viu i ha considerat imprescindible la formació d'un govern aviat.

El vicepresident d'Òmnium ha dit que cal "tancar aquesta carpeta" i que hi hagi un govern "tan aviat com sigui possible". Per això, ha demanat "esforç i generositat" de totes les parts i ha assegurat que "no hi pot haver aquesta manca d'unitat". "Cal un govern i calen estratègies compartides, un horitzó compartit per seguir avançant contra la repressió i l'anhel de la república", ha declarat.