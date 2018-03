Puigdemont alerta que l'Estat vol «acabar amb l'independentisme com a opció política»

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha advertit aquest divendres que a l'Estat espanyol "continua viva la idea de voler acabar amb l'independentisme com a opció política". En una roda de premsa a Hèlsinki, Finlàndia, Puigdemont ha dit que el seu processament per rebel·lió és part de la "macro-causa política" contra els líders independentistes, i ha criticat que l'Estat espanyol "força gent a l'exili i envia gent a la presó per raons estrictament polítiques". "Què més hem de fer, hem de desaparèixer del mapa?", ha preguntat Puigdemont. "És el que volen, acabar obtenint per la via dels fets els resultats que les urnes no els van donar?", ha afegit, alertant que el bloc sobiranista no "trairà" el resultat del 21-D. Puigdemont ha admès que la classe política catalana treballa en un "terreny pràcticament desconegut" en el que no voldria treballar, i ha insistit que si hi ha noves eleccions serà perquè "l'Estat ho ha provocat".