Puigdemont mostra el seu «absolut suport i respecte» per la decisió de Rovira

El líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha expressat aquest divendres el seu "absolut suport i respecte" per la decisió de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, de marxar "a l'exili". "No és una decisió fàcil", ha dit Puigdemont en una roda de premsa des de Finlàndia. Pel president destituït, marxar fora de l'Estat espanyol és "una bona decisió per continuar defensant" els drets individuals de Rovira i "els drets col·lectius" dels catalans. Puigdemont ha admès, però, que "no havia parlat mai amb Marta Rovira d'aquesta possibilitat" i que "no ha estat una acció coordinada".