El rector de la UB alerta que les universitats «no poden esperar més»

Un sistema de finançament, que es basi en la qualitat docent i els índexs de recerca més que en el nombre de crèdits matriculats i en l'oferta de graus. Aquest és el plantejament que el rector de la Universitat de Barcelona (UB), Joan Elias, ha posat sobre la taula i alerta que les universitats «no podem esperar més» després de les retallades que han tingut durant la crisi econòmica.

Elias assegura que la UB liderarà un moviment més «combatiu» per aconseguir aquestes millores. També s'ha posicionat a favor de la proposta del Govern espanyol de rebaixar les taxes universitàries, però ha remarcat que aquest sistema, a Catalunya, depèn d'un decret de preus que fixa el Govern i que en cap cas es pot traduir en una retallada dels pressupostos universitaris. Per al rector, la situació política a Catalunya no ha ajudat a tirar endavant algunes iniciatives com ara el Pacte Nacional.