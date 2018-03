Rovira anuncia en una carta que marxa «a l'exili» i no acudirà al Suprem

La secretària general d´Esquerra, Marta Rovira, ha anunciat en una carta a la que ha tingut accés l´ACN que no acudirà aquest divendres al Tribunal Suprem i que ha emprés "el camí de l´exili".

La republicana deixa així escrita la seva intenció de deixar Catalunya i l´Estat, sense concretar on marxa. Rovira assegura que amb aquest "exili" podrà "recuperar la seva veu política" i diu que és "l´única forma d´alçar-se contra el Govern del PP".

A més, apel·lant també a la seva condició de mare, comenta que només marxant podrà exercir aquest paper amb la seva filla. A la carta, per últim, demana que "la rancúnia s'apoderi" dels independentistes i que no hi hagi "ressentiment".