Càrregues policials per aturar l'intent dels manifestants d'arribar a la delegació del govern

Els Mossos d'Esquadra han protagonitzat algunes càrregues policials aquest divendres al vespre contra els manifestants que intentaven arribar a la delegació del govern espanyol de Barcelona, al carrer Provença, des de diversos punts. La policia catalana ha blindat l'edifici amb diverses furgonetes i ha avisat per megafonia als manifestants que no trenquessin el perímetre. Els concentrats, però, han fet cas omís de l'avís i han intentat igualment arribar davant la seu de l'edifici. Els Mossos d'Esquadra ho han impedit carregant contra ells i fent alguns trets a l'aire. En el marc d'aquests enfrontaments hi ha hagut 24 persones ferides, segons ha indicat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). 22 han sofert lesions lleus i les dues restants ferides de caràcter menys greu. Les atencions s'han fet entre les vuit del vespre i les deu de la nit.

Al carrer, milers de persones s'han concentrat ja a les vuit del vespre per protestar per la "repressió" de l'Estat, el mateix dia que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha decretat presó provisional per a Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Carme Forcadell. Els concentrats responen a un acte unitari de rebuig als empresonaments convocat per Òmnium Cultural, l'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC) i entitats municipalistes. Un cop acabi l'acte, l'ANC també ha convocat a concentrar-se davant la delegació del govern espanyol a Barcelona. Entre els concentrats, crits de vaga general i cartells amb el lema 'Units contra la repressió'.

Els manifestants no han aconseguit arribar a la delegació del govern espanyol situada al carrer Provença, perquè els Mossos d'Esquadra els ho han impedit a la cruïlla dels carrers València amb Roger de Llúria. En aquest punt els manifestants han intentat seguir el trajecte i hi ha hagut moments de tensió amb els Mossos que no han anat a més. Cal recordar que l'ANC havia convocat la concentració davant la delegació i que en paral·lel una altra manifestació convocada pels CDR s'hi ha adreçat des dels Jardinets de Gràcia. Els Mossos han establert un dispositiu de seguretat per evitar que els manifestants aconseguissin arribar-hi.

«Units per la repressió»



Al principi de la concentració s'ha llegit un manifest titulat, precisament, 'Units per la repressió'. En aquest text es lamenta que "altre cop" representants polítics catalans, "homes i dones integres, honrats, pacífics i de profundes conviccions democràtiques han estat empresonats". També es denuncia que "l'onada repressiva contra els catalans i les catalanes" és "majúscula", i que el govern espanyol "està disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics" per tal "d'eradicar qualsevol signe de dignitat del poble català".

A banda, al text s'afirma que el govern de Mariano Rajoy i el "bloc" del 155, "conjurats" amb el poder judicial i policial de l'estat, intenten "esclafar" la voluntat de la sobirania popular "empresonant injustament" representants públics "legítims", tots ells "gent de pau". El manifest lamenta que la decisió que ha pres aquest divendres el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena és un acte "d'autoritarisme intransigent" que "recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de l'Espanya del segle XX". Però davant d'això, al text s'afirma: "els catalans no callarem".