Trump anuncia la imposició d'aranzels a productes xinesos per 50.000 milions

n El president dels Estats Units, Donald Trump, va signar un memoràndum «centrat en l'agressió econòmica de la Xina» que permetrà imposar aranzels a diversos productes procedents del gegant asiàtic, que es coneixeran en un termini de 15 dies i l'abast dels quals podria arribar a suposar uns 48.760 milions d'euros. Trump va assenyalar que la iniciativa, «la primera de moltes», busca recuperar la «reciprocitat» en les relacions comercials dels Estats Units. «Si ens graven, nosaltres els gravem», va sentenciar.

En el cas de la Xina, el president dels Estats Units va dir veure el gegant asiàtic «com un amic», però no va dubtar a afirmar que el superàvit xinès amb els Estats Units «està fora de control». D'aquesta manera, l'Oficina del Representant Comercial dels Estats Units, Robert Lighthizer, ha de publicar en un termini de 15 dies una llista preliminar de productes afectats, així com l'augment dels aranzels aplicats per, després d'un període de consultes, donar a conèixer una llista definitiva.

Així mateix, el president ha encarregat al Representant de Comerç dels Estats Units tractar en el si de l'Organització Mundial de Comerç (OMC) les disputes amb la Xina en matèria de llicències tecnològiques i de propietat intel·lectual.

Paral·lelament, la Casa Blanca ha demanat al secretari del Tresor dels Estats Units, Steven Mnuchin, afrontar les preocupacions relacionades amb inversions al país procedents de la Xina o facilitades pel gegant asiàtic a sectors o tecnologies considerades estratègiques per als Estats Units.

Per altra banda, les exportacions d'acer i alumini procedents de la Unió Europea es beneficiaran d'exempcions per part dels EUA en relació amb els aranzels recentment anunciats per la Casa Blanca, segons va explicar el representant comercial nord-americà Robert Lighthizer davant un comitè del Senat dels EUA. Així mateix, aquestes excepcions, que inicialment tindrien caràcter temporal, també s'aplicarien a l'Argentina, el Brasil, Austràlia i Corea del Sud.

«La idea del president és que, en funció d'una sèrie de criteris, alguns països es quedin fora», va explicar Lighthizer, recordant que els EUA estan negociant amb alguns països. «El que ha decidit és frenar la imposició d'aranzels pel que fa a aquests països», va afegir el representant comercial dels EUA.

A principi de març, el president dels Estats Units va anunciar la imposició d'aranzels del 25% a l'acer importat i del 10% a l'alumini per tal de protegir la indústria nord-americana, passant a enumerar una llista de beneficiaris d'exempcions, com el Canadà o Mèxic.



La recomanació

A mitjan mes de febrer passat, el departament de Comerç dels EUA havia recomanat fixar un aranzel d'almenys el 24% sobre les importacions d'acer a qualsevol país del món o, si no, una quota del 53% sobre la compra d'aquest material des dels EUA a dotze països, inclosos la Xina o el Brasil, entre d'altres.

En aquest sentit, l'oficina comercial va assenyalar que el president havia de prendre una decisió abans de l'11 d'abril, per quan podrà haver assumit les recomanacions o incloure modificacions com l'ajust dels percentatges.

Així mateix, respecte a les importacions d'alumini forjat i sense forjar, el departament nord-americà va demanar un aranzel d'almenys el 7,7% sobre les importacions de tots els països exportadors, tot i que també es va suggerir un aranzel del 23,5% per a l'alumini procedent de la Xina, de Hong Kong, de Rússia, de Veneçuela i del Vietnam.