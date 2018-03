La URJC obre una investigació sobre el màster de Cifuentes

El rector de la Universitat Rei Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha ordenat l'obertura d'una informació reservada per aclarir l'ocor-regut amb el màster que va cursar la presidenta de la Comunitat de Madrid, Cristina Cifuentes, per aclarir el succeït i determinar, si escau, les responsabilitats que poguessin existir.

Aquest procediment que va ser encarregat dimecres per Ramos, segons va informar la URJC en un comunicat, va ser encomanat a la cap d'Inspecció de Serveis de la Universitat, d'acord amb el que es disposa en l'article 28 del Reial decret 33/1986, de 10 de gener. La institució indica que, després de les primeres informacions sobre presumptes irregularitats en l'obtenció del títol de Màster Universitari de Dret Públic de l'Estat Autonòmic per part de Cifuentes fa 6 anys, el rector va informar de les primeres indagacions i va sol·licitar tant documentació com declaracions escrites al director del màster i del treball de fi de màster i al professor de l'altra assignatura afectada. Aquests catedràtics «van aportar actes i constàncies signades que verificaven la regularitat dels processos». Amb la informació recaptada, el rector va realitzar dimecres una roda de premsa indicant que fins a aquest moment no tenia constància de cap irregularitat. De fet, va assegurar que Cristina Cifuentes va aprovar totes les assignatures del seu màster i que hi va haver un error de transcripció a l'hora de registrar dues qualificacions, que apareixien inicialment com a «no presentat».

Dimecres a la arda es va continuar «recaptant informació», a partir de la qual el rector va ordenar l'obertura d'aquesta informació reservada. Finalment, l'Equip de Govern de la URJC va manifestar que «assumeix el seu ferm compromís amb els professors, personal d'Administració i Serveis, estudiants i la societat en general, a través dels mitjans de comunicació, de transmetre tota la informació fidedigna, quan se'n disposi».