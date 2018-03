Vuit opinions de la Catalunya Central sobre la investidura frustrada de Turull

Vuit personalitats socials del territori central valoren la jornada d'ahir: l'abstenció de la CUP, la no investidura de Jordi Turull i el futur de la situació política a Catalunya:

Joan Morros - Coordinador d´El Galliner



El que ha fet la CUP és una actuació coherent amb la seva forma de pensar»

«Era previsible que la CUP fes el que ha fet», assegura Joan Morros, coordinador d´El Galliner. «Bàsicament perquè és una actuació coherent amb la seva forma de pensar, malgrat que no hi hagués un posicionament fins poc abans del ple. Ara espero que en 48 hores, quan ja no calgui la majoria absoluta, es pugui investir un nou president de Catalunya», afegeix.

Valentí Martínez - Director de la FUB



Han de formar govern d´una vegada. Necessitem certa estabilitat política»

Valentí Martínez, director general de la FUB, explica que no va poder seguir el ple per qüestions laborals però valora que «independentment de quin sigui el resultat d´aquesta primera jornada d´investidura, personalment m´agradaria que formessin un govern d´una vegada». Martínez creu que «necessitem certa estabilitat política i posar-nos a treballar de seguida».



Fina Casals - Plataforma No més morts a la C-55



Després del ple, sembla que això anirà per llarg i continuarem sense avançar»

«Sembla que després del que ha passat al Parlament això anirà per llarg i continuarem sense avançar», diu Fina Casals, de la Plataforma No més morts a la C-55. «Interessa que hi hagi un govern, a nosaltres perquè fa molt temps que no tenim reunions amb la conselleria i seguim amb la C-55 sense desdoblar. Però és evident que les coses no poden fer-se a qualsevol preu», afirma.



Eudald Camprubí - Coordinador de l´ANC Manresa



Aquesta tessitura és una falta de respecte als defensors de les urnes l´1 d´octubre»

El coordinador de l´ANC Manresa, Eudald Camprubí, creu que «no és just que els partits ens hagin portat a aquesta tessitura. És una falta de respecte a totes les persones que van defensar les urnes l´1 d´octubre i també als votants del 21 de desembre. És molt difícil d´entendre què està passant». L´ANC esperarà a valorar el ple d´ahir fins a saber què passarà avui al Tribunal Suprem.



Mireia Pintó - Cantant



La situació que vivim a Catalunya és un deliri absolut i una vergonya democràtica»

La cantant Mireia Pintó admet que no va veure el ple al complet perquè «fins fa poc seguia l´actualitat amb molta intensitat, però arriba un punt que no entens què passa i necessites agafar distància. A casa meva, hi ha polítics que no els vull ni veure a la tele. I és que la situació que estem vivint a Catalunya és un deliri absolut i una vergonya democràtica», afegeix Pintó.



Josep Soler - President de Fundació Cultura i Teatre



El que hem vist és una operació de resistència, per la dignitat de país i individiual»

«Això que hem vist al ple és tota una operació de resistència. Més enllà de qui serà president, es tracta de la dignitat del país i també individual», opina Josep Soler, president de la Fundació Cultura i Teatre. Assegura que «cal respectar el mandat de les urnes» i que el desenvolupament dels fets dels darrers dies no l´ha sorprès perquè, «després de tot, ja hem perdut la capacitat de sorpresa».



Lluís-Vidal Sixto - CCOO Vallès Occidental-Catalunya Central



La CUP podria haver fet un esforç i que alguns diputats haguessin votat a favor»

«La CUP podria haver fet l´esforç, així com ha fet altres vegades, que alguns diputats s´abstinguessin i d´altres votessin a favor de Turull. Hauria estat positiu, i no hauria suposat renunciar a res tenint en compte que la proposta és dur a terme una qüestió de confiança a mitja legislatura», diu Lluís-Vidal Sixto, de CCOO. I sobre les crítiques a la «urgència» del ple, assegura que «ara tot és urgent».



Abel Pié - Degà dels advocats de Manresa



No hem assumit encara la forma en què podem tirar endavant. Urgeix govern»

«La situació és anòmala i el ple d´investidura ho ha acabat de demostrar. No hem assumit encara la forma en què podem tirar endavant, ni de com és de greu la vulneració dels drets. Per això urgeix un govern, i també guanyar la batalla mediàtica. La CUP no es va apartar ahir de la seva línia, que és molt democràtica, però ara tenim dos mesos. Crec que es resoldrà i hi haurà govern».