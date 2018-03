Albiol considera una "perversió institucional i democràtica" que se celebri el ple

El president del PP català, Xavier García Albiol, ha titllat de "perversió institucional i democràtica" la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'obrir un debat entre els grups en el ple per analitzar la situació política a Catalunya, malgrat suspendre la votació d'investidura.

Ho ha declarat aquest dissabte als mitjans després que els quatre diputats del PP hagin deixat l'hemicicle per la decisió de Torrent, en considerar que aquest debat no hauria de fer-se en un ple d'investidura: "És pretendre que aquest debat d'investidura s'acabi convertint en una altra cosa totalment diferent. Nosaltres no participarem d'això".

Ha defensat celebrar un ple per debatre la situació política actual a Catalunya, però amb "les formes i maneres correctes i adequades".

També ha demanat a Torrent que deixi que "baixi la tensió" en les properes hores, obri una ronda de contactes amb els grups i proposi un candidat que pugui presentar-se a la investidura.

"Si no posem una mica tots de la nostra part, estarem instal·lats en el bloqueig institucional de manera permanent", i ha reclamat als partits independentistes que contribueixin a recuperar una situació de normalitat política a Catalunya.