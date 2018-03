Arrimadas exigeix al soberanisme que assumeixi la seva derrota

La líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, ha urgit aquest dissabte a l'independentisme a assumir que el seu projecte polític és irrealitzable i fractura la societat: "Ja n'hi ha prou de procés. Han fracassat. Tornem "al seny, la normalitat, la convivència i la legalitat".

Ho ha dit en el seu torn de paraula en el ple del Parlament, on ha argumentat que el principal error del soberanisme va ser pensar que s'enfrontava al president del Govern, Mariano Rajoy, quan en realitat s'enfrontava a "una democràcia del segle XXI i de la Unió Europea".

Davant la indignació dels partits independentistes per l'empresonament dels seus líders, els ha advertit que hi ha molts catalans amb "indignació, vergonya, por i preocupació" però no per les decisions del Tribunal Suprem, sinó pel procés sobiranista, que, al seu judici, no ha portat amb si mateix cap benefici.

També ha replicat als independentistes que, abans d'arribar les resolucions de presó, van ser advertits pels lletrats del Parlament, el Consell de Garanties Estatutàries, els mateixos tribunals i l'oposició de la Càmera però no van fer cas: "Han tingut més avisos que cap altre ciutadà que s'estaven saltant les lleis".

Ha acusat els partits sobiranistes de negar-los la salutació en els passadissos del Parlament: "Espero que la convivència arribi al Parlament per poder fer-la arribar després a la societat", i ha acusat el president de la Càmera, Roger Torrent, d'aprofitar el ple per donar mítings d'ERC, quan hauria d'oferir una posició més institucional, ha conclòs.