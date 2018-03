Un atac d'Estat Islàmic en un supermercat al sud de França deixa almenys tres morts

Almenys tres persones van morir ahir i 16 més van resultar ferides per una sèrie d'atacs registrats al sud de França i que van concloure amb el terrorista, afí al grup Estat Islàmic, abatut en un supermercat de la localitat francesa de Trèbes, al departament de l'Aude, on havia estat hores atrinxerat. Després d'hores de tensió, les forces de seguretat van irrompre al supermercat i van abatre el terrorista, identificat com Redouane Lakdim, un francomarroquí de 26 anys i fitxat per possible radicalització, segons l'emissora Franceinfo. També té antecedents per delictes menors.

La cadena d'atacs hauria arrencat a mig matí a Carcassona, on es va localitzar el cos sense vida d'una persona amb una ferida de bala al cap. Les autoritats sospiten que es tracta del passatger d'un vehicle que va ser robat pel terrorista i amb el qual aquest s'hauria mogut cap als seus objectius. Així, amb aquest cotxe suposadament va intentar atropellar també a Carcassona un grup de quatre policies que feien esport i anaven desarmats. El conductor va obrir foc a continuació contra els agents i va aconseguir ferir un d'ells, que va ser evacuat a un hospital en estat greu, tot i que està estable.

Cap a les onze del matí van saltar les alarmes a Trèbes, on un individu va entrar molt armat –fins i tot amb granades– en un supermercat situat a una mica més de 6 quilòmetres del lloc del tiroteig contra els policies. El cotxe trobat a l'aparcament de l'establiment va permetre vincular els incidents, sobre els quals ja ha obert una investigació la Fiscalia antiterrorista. El president francès, Emmanuel Macron, va comparèixer per confirmar el nombre de morts i ferits fins al moment: «El nostre país ha sofert un atac terrorista islamista», va assenyalar Macron acompanyat pel primer ministre i el director de la policia francesa.

Tres dels ferits es troben en estat crític, mentre que dos estan greus, entre els quals l'agent tirotejat a Carcassona. A la zona es va desplegar durant hores un ampli dispositiu de seguretat amb centenars d'efectius que va concloure amb l'assalt al súper i la mort del terrorista. Estat Islàmic va reivindicar l'autoria dels atacs en un comunicat difós per la seva agència de notícies, Amaq.