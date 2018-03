Augmenta el 50% la xifra dels sensesostre atesos per Arrels en 5 anys

La fundació Arrels ha atès 1.913 persones el 2017, el 50% més que fa 5 anys. D'aquestes, el 89% són homes i l'11% dones, i 673 han estat atesos aquest darrer any per primera vegada. A la ciutat de Barcelona, on el recompte realitzat el mes de maig passat va comptabilitzar 1.026 persones dormint al carrer, l'entitat ha visitat 428 persones en 3.889 visites.

La memòria de l'entitat recull que s'han ofert 69.259 nits d'allotjament i que 248 persones han estat allotjades durant el 2017 amb el seu suport. 61 persones més viuen en pisos individuals, dels 79 que gestiona Arrels. A més, també s'han obert dos recursos d'allotjament nous, dos pisos de baixa exigència, on hi han dormit 57 persones que fa molt temps que viuen al carrer. 1.565 persones, el 70% més que fa 5 anys, han passat per l'espai d'acollida i han utilitzat alguns dels serveis que presten, com per exemple la dutxa.