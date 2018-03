La CUP crida a fer un front ampli republicà contra la "repressió" de l'Estat

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha criticat aquest divendres l'actitud de l'Estat i ha cridat a sumar suports contra ella: "Apostem per l'estratègia republicana, de no tirar-nos enrere, per totes les forces democràtiques contra la repressió".

Ho ha dit aquest dissabte durant la segona sessió del ple d'investidura del candidat Jordi Turull (JxCat) --a la qual el candidat no ha acudit després de la decisió del Tribunal Suprem del divendres d'enviar-lo a la presó--, i abans que el president del Parlament, Roger Torrent, suspengués aquest ple després d'intervenir els grups.

Ha narrat que l'Estat ha seguit dues estratègies: la de la "violència física" a través dels cossos policials, i la via judicial i extrajudicial a través dels processos oberts contra dirigents independentistes.

"No són capaços de guanyar unes eleccions imposades per ells. La seva oferta és presó, exili, cops de porra, abusos de poder. Cal ser molt inútil per creure que així se solucionarà alguna cosa", i ha cridat Cs a defensar la sobirania del Parlament, mentre que al PSC li ha recordat que ells van defensar totes les veus catalanes en un referèndum que incloïa la casella del 'no'.

Ha acusat el jutge del TS Llarena textualment de prevaricar, i també de confondre la democràcia amb l'unitat d'Espanya; li ha retret que "es creu l'últim mur de la democràcia quan és l'ariet de la seva demolició", i ha advertit que no permetran que acabin amb la llibertat i la justícia.