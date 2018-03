Els familiars de les víctimes de l'avió de Germanwings commemoren el tercer aniversari

n Un centenar de familiars de les víctimes de l'avió de Germanwings que es va estavellar als Alps francesos el 24 de març del 2015 van participar a un acte per commemorar el tercer aniversari de l'accident a l'exterior de la T2 de l'aeroport del Prat. Els afectats van recordar els 150 passatgers i tripulants que van perdre la vida en el vol que anava de Barcelona a Düsseldorf i que el copilot Andreas Lubitz va fer caure deliberadament.

«No estàvem preparats perquè era impossible estar-ho», va expressar Clara Martí, familiar d'una de les víctimes, que va advertir que malgrat el pas del temps «la tristesa» els segueix acompanyant. Aquest mateix divendres, les famílies tenien previst iniciar un viatge cap a la zona on es va produir l'accident.

Avui, quan farà just tres anys del sinistre, se celebrarà una cerimònia en record a les víctimes a la catedral de la ciutat de Dignes. Posteriorment es desplaçaran a La Vernet, el poble més proper al punt on es va estavellar l'aparell aeronàutic.

En un acte breu i solemne, en el qual el principal protagonista era el silenci, més d'un centenar de persones van recordar el tràgic succés. La commemoració va arrencar amb un escuet discurs a càrrec d'una familiar de les víctimes, Clara Martí, que va assegurar que, malgrat que el temps passa, «la tristesa» els segueix acompanyant.

«No sabem per què va passar i potser mai ho sabrem, van marxar tranquil·lament sense esperar-ho; nosaltres ens vam quedar i no entenem res, no estàvem preparats perquè era impossible estar-ho», va apuntar Martí.

Finalment, demà, diumenge, les famílies retornaran a Barcelona per assistir a un concert a la sala d'actes de la Pedrera.



Litigi obert

Eduardo Ruiz, president de l'Associació d'Afectats pel Vol GWI 9525, va recordar que el 80% de les famílies de les víctimes van cobrar una indemnització després d'haver tancat un acord amb la companyia aèria i les asseguradores per no dur el cas a la via judicial.

Mentrestant, el 20% restant dels afectats sí que continua endavant amb el litigi judicial. Es tracta de sis famílies que el mes de març de l'any passat van presentar una demanda contra Germanwings i l'empresa mare, Lufthansa, en considerar que la culpa no va ser tan sols del copilot i que Germanwings hauria d'haver-lo vigilat. «No és una demanda contra la companyia, és una demanda per la indemnització perquè no estaven d'acord», va explicar Ruiz, que diu que aquest grup manté un contenciós obert amb l'empresa.

Una cinquantena de les víctimes del trist succés vivien a Catalunya i 67 eren alemanyes. Entre elles hi havia 16 estudiants d'intercanvi que havien passat uns dies amb alumnes d'un institut de Llinars del Vallès.

Tot i que inicialment es va apuntar a un accident, pocs dies després de la tragèdia la Fiscalia de Marsella va revelar que va ser el copilot qui havia fet caure l'avió deliberadament. Segons el fiscal, Andreas Lubitz, de 28 anys, va aprofitar un moment en què es va quedar sol dins la cabina per tancar-ne l'accés i impedir que ningú evités el descens de la nau.

Lubitz estava de baixa i en tractament psicològic sense haver-ho comunicat a l'empresa, com va ratificar un informe de l'Oficina Francesa d'Investigació i Anàlisi per a la Seguretat de l'Aviació Civil (BEA). Aquest document va desvelar que un metge havia demanat al copilot que es tractés en un hospital psiquiàtric dues setmanes abans de la tragèdia.