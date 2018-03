El Govern balear aprova rebaixar l'exigència del català al personal de l'àmbit sanitari

El Consell de Govern balear va aprovar ahir el decret que regula els requisits del català per al personal del Servei de Salut (IbSalut) a les Balears. Així ho va anunciar la consellera de Salut, Patricia Gómez, durant la roda de premsa posterior al Consell de Govern, on va recordar que el Consell Consultiu va emetre un informe favorable a l'aprovació del text i va insistir que el decret és «fruit del consens de les parts implicades» en l'elaboració. El decret permetrà als professionals presentar-se a processos de selecció encara que no tinguin el requisit, però si no ho acrediten en dos anys no podran optar a processos de mobilitat ni accedir a la carrera professional. Gómez va recordar que el decret va rebre el suport del 65% de la representació sindical de la Taula Sectorial de Sanitat.