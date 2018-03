L'Estat permet a Catalunya formalitzar operacions de deute per 118,78 milions

El Consell de Ministres va autoritza ahir a Catalunya formalitzar operacions de deute a curt termini per un import màxim de 118,78 milions d'euros amb la finalitat de refinançar els venciments de línies de crèdit a curt termini durant els mesos d'abril a juny d'aquest 2018, formalitzats per la Generalitat i les entitats del sector públic.

L'autorització d'aquests crèdits té per finalitat preservar l'estabilitat financera i el funcionament normal dels serveis públics de Catalunya i les seves entitats depenents. Aquesta autorització només podrà emparar operacions formalitzades fins al 31 de desembre del 2018. Catalunya haurà de supeditar les operacions d'endeutament que formalitzi en execució d'aquesta autorització al compliment de l'objectiu de deute per a l'any 2018, fixat per l'acord del Consell de Ministres del 28 de juliol del 2017.

L'autorització és necessària per l'aplicació tant de l'article 14 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats autònomes com per l'Ordre HFP/1281/2017 (del 22 de desembre), per la qual es va publicar l'acord de la Comissió Delegada del Govern espanyol per a Assumptes Econòmics (del 21 de desembre del 2017), pel qual es van adoptar mesures en defensa de l'interès general i en garantia dels serveis públics fonamentals a Catalunya, en execució de la resolució del Senat (del 27 d'octubre del 2017), pel qual es van aprovar les mesures requerides pel Govern central a l'empara de l'article 155 de la Constitució.