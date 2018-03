L'ONU insta Espanya a «garantir els drets polítics» de Jordi Sànchez

El Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides insta l'Estat espanyol a prendre «les mesures necessàries per garantir» que Jordi Sànchez «pot exercir els seus drets polítics», d'acord amb l'article 25 del Conveni de Drets Humans.

El comitè, amb seu a Ginebra, Suïssa, va acceptar ahir a tràmit una petició dels advocats de Sànchez per protegir els seus drets civils i polítics. En el document en què accepta la petició, el comitè també anuncia que, d'acord amb l'article 92 de les seves normes de funcionament, demana «mesures cautelars» a Espanya, un mecanisme previst per l'ONU per evitar «danys irreparables» a les persones que li denuncien abusos dels seus drets. Així, Espanya «ha estat requerida a prendre totes les mesures necessàries per garantir» que Sànchez «pot exercir els seus drets polítics». A més, el comitè ha demanat al Govern espanyol que enviï «qualsevol informació o observacions» sobre el cas en un període màxim de sis mesos.