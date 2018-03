Un miler de persones tallen l'A-7 per reclamar la llibertat dels presos polítics

Un miler de persones tallen des de poc abans de les set del vespre l'A-7 en els dos sentits de la marxa a l'altura de Tarragona per reclamar la llibertat dels presos polítics. La protesta ha estat convocada pels Comitès de Defensa de la República (CDR) de diversos municipis del Camp de Tarragona i ha començat davant el centre penitenciari de Mas d'Enric.

Posteriorment, els manifestants han anat cap a l'A-7 per l'accés de l'avinguda Catalunya, on han tallat la via a l'altura del punt quilomètric 1.162. De fet, aquest dissabte s'ha repetit la protesta de divendres, que ja va tancar el trànsit de l'A-7, on hi va haver càrregues policials.

Alguns dels concentrats han cridat consignes contra els Mossos d'Esquadra i la protesta ha estat encapçalada per una pancarta on es podia llegir "Primavera catalana". A més, alguns han cremat fotografies del Rei.

Segons el Servei Català de Trànsit, els vehicles de l'A-7 que circulen en sentit sud es desvien per l'N-340 i els que van en sentit nord cap a l'A-27.