El PDeCAT insta a «obrir-se» i formar «com abans millor» un que impedeixi estar «indefensos i vulnerables»

El PDeCAT ha organitzat aquest dissabte a la tarda un Consell Nacional l'endemà de la decisió del Suprem de l'empresonament de Rull, Turull, Romeva, Bassa i Forcadell.

Una situació colpidora però que no treu a la formació la convicció de formar "com abans millor" un Govern fort, recuperar el control de les institucions i l'aixecament de l'article 155. "Ens ho exigim"; ha dit la coordinadora general de la formació, Marta Pascal. "No ens ho posem fàcil però hem de mirar endavant de totes totes", ha afegit.

També ha intervingut, la presidenta del partit, exportaveu del Govern i exconsellera Neus Munté, qui ha fet una crida aplegar "més aliats" per tal de crear un "front per la democràcia" davant les accions de l'estat espanyol contra l'independentisme.