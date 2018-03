Torrent insta a formar un front unitari davant la "suspensió de la democràcia"

El president del Parlament, Roger Torrent, ha encapçalat un acte a l'auditori del palau que acull la cambra catalana en defensa "dels drets civils i polítics". Acompanyat per expresidents del Parlament i la Generalitat, i de representants de JxCat, ERC, Catalunya en Comú-Podem i la CUP, Torrent ha proposat als polítics i la societat crear un front unitari en defensa dels drets fonamentals davant la "suspensió de la democràcia", davant "l'embat als valors universals" que assegura que es pateix ara mateix per culpa de l'Estat. Torrent ha volgut també fer una crida als "demòcrates de l'Estat, Europa i el món" a ser "solidaris" amb Catalunya i sumar-se a la seva causa. El president ha aprofitat també per carregar contra els empresonaments decretats divendres i ha retret a l'Estat i la justícia espanyola que "criminalitzin idees polítiques". "És propi de règims autoritaris", ha dit.

Roger Torrent ha volgut llegir una declaració en un acte vestit de solemnitat i amb els familiars dels polítics presos a les primeres files, i amb la presència de diputats de JxCat, ERC , els comuns i la CUP. El president del Parlament ha criticat "l'atac al cor de la democràcia" que suposen els darrers empresonaments de diputats independentistes, i ha considerat que davant d'això "ningú pot restar indiferent". "Ens interpel·la a tots els que estimem la democràcia, la justícia i la llibertat, amb independència de les opcions ideològiques de cadascú", ha dit. I és per això que ha cridat a combatre "els atacs als drets polítics i civils".

"No ens han obligat a suspendre un ple o una investidura, han suspès la democràcia. Ja n'hi ha prou. Han suspès la democràcia, i només podrem recuperar-la des de la fermesa i la unitat de tots els demòcrates", ha etzibat contundent el president del Parlament. Basat en aquesta premissa, Torrent ha llençat una idea que creu necessària per als "durs moments" que es viuen a Catalunya. "No els vull proposar retòrica, els proposo dignitat. No els demano laments, els demano respostes. Els insto a formar, des d'ara mateix, un front unitari en defensa de la democràcia i dels drets fonamentals; un front transversal, basat en el respecte de la pluralitat; una aliança de tots els demòcrates per a exigir i aconseguir la llibertat de les persones perseguides per haver posat en mans de la ciutadania les decisions sobre el futur polític d'aquest país", ha sentenciat.

I és que per a Torrent, l'empresonament dels independentistes "és injust, és innecessari, és indigne d'un país democràtic, i és propi d'un règim autoritari". Per aquest motiu, el president considera que Catalunya viu ara mateix un "context d'involució democràtica sense precedents". "L'escalada de vulneracions de drets fonamentals perpetrades des de les institucions de l'Estat va fer ahir un nou salt, inacceptable per a tots els demòcrates. Perquè criminalitzar idees polítiques legítimes, i considerar accions polítiques pròpies d'una democràcia com a fets delictius, no és justícia, és repressió. Perquè empresonar persones per les seves idees polítiques, i denegar la llibertat a qui no renuncia als seus ideals legítims, és acabar amb la llibertat ideològica", ha sentenciat, tot afegint que aquestes són accions que "vulneren els drets civils i polítics que sostenen l'estat de dret.

A més, Torrent creu que aquest seguit de faltes als "drets civils" s'han agreujat darrerament i per això cal una resposta "democràtica i pacifica". "Les injustes decisions preses ahir pels tribunals signifiquen un pas més. Un pas dolorosament contundent i definitiu en el marc de la repressió política i la vulneració dels drets fonamentals de la ciutadania d'aquest país", ha valorat.

I és que per al president, la lluita no és entre Catalunya i Espanya ni entre independentistes i constitucionalistes. "Aquest, el que vivim, no es un embat de banderes sinó de valors universals", ha dit. És per això que Torrent ha volgut "emplaçar als demòcrates de la resta de l'Estat, d'Europa i del món" a "fer costat" als catalans". "Que siguin solidaris amb nosaltres, com nosaltres ho hem estat tantes vegades en la defensa de la pau i la llibertat. La sensació d'indefensió i d'injustícia és molt gran. Però la resposta, ara més que mai, ha de ser cívica, pacífica, democràtica i massiva. I ha de ser política. Posem la política al centre. Ara, és l'hora de la política", ha etzibat el president de la cambra.

Per últim, Torrent ha volgut enviar també un "missatge de profunda esperança", assegurant que si els demòcrates "actuen conjuntament des de la societat civil i les institucions, si es persisteix i es manté la fermesa, no només s'aconseguirà posar fi a les imposicions i la repressió sinó que es podrà aspirar a construir un país millor, més just i més lliure". "Ara més que mai, visca la democràcia i visca Catalunya", ha dit per tancar el seu discurs.

A continuació, podeu llegir cronològicament el minut a minut d'un ple molt intens al Parlament:

13.15 - Torrent aixeca la sessió i dona el ple per finalitzat

El president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha donat per finalitzat el ple. En pocs minuts, es preveu que pronuncïi un discurs des des de l'auditori de la cambra.

13.10 - Torra (JxCat): "Ja no callarem més, amb nosaltres parlaran 2 milions de catalans"

"Ens trobem davant d'un Estat obsedit amb la idea de destruir un moviment polític democràtic i pacífic. Les clavegueres baixen tan plenes que han esbotzat l'edifici de l'estat espanyol, que s'ensorra i cau a trossos, deixant surar tanta indecència acumulada", ha assegurat el diputat de Junts per Catalunya Quim Torra. Des de la tribuna del Parlament també ha carregat contra els poders de l'Estat: "Ens volen muts, silenciats. Ens volen atemorits i espantats. Fins i tot ens volen a la presó i a l'exili. Però l'estat espanyol s'ha oblidat d'un petit detall: hem après a parlar i ja no ens podran fer callar. Ja no callarem més, perquè ja n'hi ha prou". I s'ha preguntat: "Quin delicte monstruós deuen haver comès els nostres companys, com perquè se'ls privi de llibertat a l'espera de judici?". La resposta se l'ha donat ell mateix: "El d'haver donat la veu al poble de Catalunya, perquè els ciutadans votessin i escollissin el seu futur pacíficament i democràticament"



12.54 - Sànchez (CUP): "Omplirem els carrers per buidar les presons"

La diputada de la CUP Natàlia Sànchez ha acusat el jutge Llarena de prevaricar, ha assegurat que l'única violència que practiva l'independentisme "és l'intel·lectual", i que, davant l'atac de l'estat "omplirem els carrers per buidar les presons". "Però de debò es creuen que se'n sortiran?" s'ha preguntat la diputada cupaire.



12.45 - Domènech (Podem): "La lògica de vencedors i vençuts és la pitjor en democràcia"

El portaveu de Podem al Parlem, Xavier Domènech, ha reclamat "formar un govern", ha recordat que "aquest Parlament és l'única institució que representa als catalans i catalanes més enllà del 155", i s'ha mostrat d'acord amb Miquel Iceta, assegurant que "no hem de mirar al passat". "Si aspirem a una resposta que sigui àmplia necessitem que apel·li a tothom. La lògica de vencedors i vençuts és la pitjor en democràcia", ha dit el representant de Podem



12.35 - Iceta (PSC): "Estem molt lluny del consens necessari i molt a prop de caure a un abisme, a vora d'una fractura irreversible"

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha reclamat "un esforç d'empatia" entre totes les forces polítiques, perquè "tot i que estem molt lluny del consens necessari, estem molt a prop de caure a un abisme, a vora d'una fractura irreversible". Això "no vol dir compartir arguments, motivacions i objectius", va recordar Iceta. Segons el portaveu socialista "per gran que sigui el dolor d'avui, hem de tornar a posar la política en el primer pla". Iceta ha criticat la presó preventiva dictada per Llarena pels líders independentistes i ha insistit en la necessitat que a Catalunya es faci un esforç per disposar d'un govern efectiu: "Per a que els jutges no governin hi ha d'haver govern"



12.20 - Sabrià (ERC): "Transformarem tota aquesta ràbia en més força"

Sergi Sabrià, portaveu d'ERC, ha assegurat avui que després de l'empresonament dels independentistes presos s'ha demostrat que "l'estat de dret ha fet fallida", i que "aquest dolor inmens no ens fa baixar el cap ni ens faran rendir, com no ho faran les porres". També ha interpel·lat als "demòcrates espanyols" que també "han de dir 'prou', perquè ells seran els següents". "El seu problema és que la nostra República destapa totes les seves vergonyes", ha dit el dirigent republicà, que ha insistit que "Espanya està fent un ridícul internacional".



12.05 -Arrimadas (Cs): "Ja n'hi ha prou, prou procés!"

Inés Arrimadas ha demanat a Roger Torrent que no aprofiti la tribuna del Parlament per fer mitings d'ERC. "Es creien que vostès eren Catalunya i s'han cregut que Rajoy és Espanya", ha assegurat la líder de Cs, que ha demanat posar fi al procés i tornar a la normalitat i a la legalitat: "Ja n'hi ha prou, prou procés. No han aconseguit absolutament res", ha sentenciat.



11.50 - El PP abandona el ple

Els diputas del PP han abandonat el ple del Parlament després de la intervenció de Xavier Garcia Albiol en la que ha reclamat que no se celebrés el ple. Segons la seva opinió, el que hauria d'haver fet Torrent era desconvocar el ple d'investidura per després convocar-ne un altre d'extraordinari "en el format adequat". "No ens sembla que aquestes intervencions (les dels portaveus parlamentaris) s'hagin de dur a terme en un ple d'investidura", ha afegit.



11.42 - Col·loquen llaços grocs en els escons dels diputats empresonats i a l'estranger

Els grups independentistes han col·locat llaços grocs en els escons dels diputats empresonats pel procés sobiranista i dels que estan a l'estranger. Un dels llaços està a l'escó del candidat a la Presidència de la Generalitat, Jordi Turull (JxCat), que fa dos dies va defensar davant dels diputats la seva investidura. També hi ha llaços grocs en els escons que haurien d'ocupar Carles Puigdemont (JxCat), Toni Comín i Marta Rovira (ERC), els tres a l'estranger; i en les cadires de Josep Rull (JxCat), Oriol Junqueras i Raül Romeva (ERC), empresonats.



11.41 - Comença el ple del Parlament de Catalunya

Torrent inicia el ple recordant que Jordi Turull és a presó i no pot exercir els seus drets polítics i que en aquestes condicions el ple d'investidura no es pot celebrar. Tot i suspendre el ple, donarà un torn de paraula a tots els portaveus parlamentaris. Torrent també ha tingut paraules de record amb els polítics independentistes processats ahir pel Suprem: "No descansaré fins que sigueu a casa", ha assegurat. Els diputats independentistes han aplaudit llargament en record als independentistes presos

10.50 - Torrent reunirà els portaveus dels grups parlamentaris abans del ple

El president del Parlament, Roger Torrent, es reunirà amb els presidents dels grups parlamentaris 15 minuts abans de les 11.30 h, l'hora que està previst que comenci la segona volta del ple d'investidura de Jordi Turull. Fonts de la presidència del Parlament asseguren que no es tracta d'una reunió de la Mesa ni de la Junta de Portaveus.



10.30 - Cs, PSC-Units i PPC demanen que se suspengui la segona volta del ple d'investidura de Turull

Cs, PSC-Units i PPC han demanat que se suspengui la segona volta del ple d'investidura del candidat Jordi Turull prevista per aquest dissabte. Els tres van anunciar aquest divendres la seva oposició a que se celebrés aquesta segona volta després que el jutge instructor del Tribunal Suprem (TS) Pablo Llarena decretés presó preventiva per a Turull. Cs i PSC han registrat aquest dissabte a primera hora del matí una petició al registre del Parlament sol·licitant la desconvocatòria del ple, mentre que el PPC va enviar una carta ahir a Torrent fent la mateixa demanda. En l'escrit, Cs defensa que la "urgent" desconvocatòria és avinent per tal de "salvaguardar la plena i íntegra garantia dels drets i facultats" de tots els diputats i reclama també la convocatòria de la Mesa i la Junta de Portaveus abans de l'hora prevista de l'inici de la sessió. De la seva banda, el president del grup socialista, Miquel Iceta, fa constar en el seu escrit que ahir ja va demanar la desconvocatòria de la sessió i sol·licita també a Torrent que "valori la conveniència de reunir als presidents dels grups parlamentaris" abans de l'inici de la sessió plenària.



10.20 - La Moncloa estudiarà les "accions oportunes" si Torrent manté el ple d'investidura de Turull

La Moncloa avisa que estudiarà les "mesures oportunes" si el president del Parlament, Roger Torrent, manté la segona volta del ple d'investidura de Jordi Turull, que torna a ser a la presó des d'ahir a la nit. Fonts del govern espanyol consideren que Torrent està obligat a atendre les peticions de diferents grups parlamentaris i que ha de suspendre el ple d'aquest dissabte. "La situació processal del candidat fa impossible que se celebri un ple amb garanties. Una circumstància sobre la qual ja hi ha doctrina del Tribunal Constitucional i sobre la qual també s'han pronunciat els propis lletrats del Parlament", defensen aquestes mateixes fonts. En aquest context, l'executiu de Rajoy alerta que "seguirà velant pel compliment de la llei" i que estudiaria les accions a emprendre si es manté la sessió plenària.