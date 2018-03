Rovira: "No defallirem. Lluitarem perquè tothom pugui tornar a casa amb llibertat"

La secretària general d´Esquerra, Marta Rovira, ha reaparegut aquest dissabte a les xarxes després d´anunciar que marxava a l´estranger i que havia decidit no presentar-se davant el Tribunal Suprem que l´havia citat. Amb una piulada a Twitter, Rovira enllaça la carta que va deixar escrita i agra els "el suport" rebut. A més, envia un missatge optimista i de resistència. "No defallirem. Lluitarem perquè tothom pugui tornar a casa amb llibertat, per viure en un país que respecti els drets polítics de tothom, pensi el que pensi, parli el que parli, vingui d´on vingui", escriu la republicana.