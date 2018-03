Sabrià (ERC) "Catalunya ha dit prou. Cal escollir o l'Estat o la democràcia"

El portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha donat per finalitzat el futur de Catalunya dins de l'Estat després dels empresonaments del candidat a la Generalitat, Jordi Turull, i dels també dirigents sobiranistes Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa i Carme Forcadell: "Catalunya ha dit prou. Cal escollir o l'Estat o la democràcia".

Ho ha dit aquest dissabte durant la segona sessió del ple d'investidura del candidat Jordi Turull (JxCat) --a la qual el candidat no ha acudit després de la decisió del Tribunal Suprem del divendres d'enviar-lo a la presó--, i abans que el president del Parlament, Roger Torrent, suspengui aquest ple després d'intervenir els grups.

Sabrià ha assegurat que no oblidaran la jornada d'empresonaments del divendres, i que la vergonya perseguirà aquells que s'alegren i torturarà a aquells que callen: "La democràcia a l'Estat ha quedat definitivament suspesa i no hi ha espai per a l'equidistància".

Ha dit que el divendres es va danyar l'independentisme i que s'empresona a tots els independentistes, però ha advertit que qui està "tocat de mort" és l'Estat, que, amb les seves accions, està provocant, segons Sabrià, que molts catalans abracin el republicanisme.

I ha assegurat que la dignitat dels empresonats i dels que han sortit d'Espanya tindrà la seva rèplica en els defensors de la república, que continuaran en peus amb el cap alt sumant suports per fer-la possible: "Visqui la democràcia, visqui la llibertat, visqui la república i visqui el poble de Catalunya!".