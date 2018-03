La senadora Pilar Barreiro deixa el grup del PP «per no perjudicar el partit»

La senadora del PP Pilar Barreiro va comunicar ahir la seva voluntat a la Taula del Senat d'abandonar el Grup Parlamentari Popular i incorporar-se al Grup Mixt. Ciutadans havia posat com a condició per donar suport als Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2018 que el PP apartés de l'escó Barreiro, que segueix investigada per delictes de corrupció en el marc de la trama Púnica, encara que la Fiscalia ha demanat l'arxiu provisional de la causa.

La Fiscalia del Tribunal Suprem va presentar la setmana passada un informe en el qual va demanar el sobreseïment provisional de la causa contra la exalcaldesa de Cartagena «en no haver resultat degudament justificada» la perpetración dels delictes de frau, falsificació de document mercantil, prevaricació, malversació de cabals públics i suborn que van motivar l'obertura de la causa penal contra ella.

Pilar Barreiro va sol·licitar la baixa del grup popular amb data d'ahir, 23 de març, amb l'objectiu de «no perjudicar el partit al qualsempre he estat lleial», segons assegura en el comunicat fet públic per la mateixa Barreiro.

«Aquesta decisió obeeix a la meva intenció de no perjudicar el partit al qual sempre he estat lleial i per l'interès general dels espanyols», assenyala la senadora i exalcaldesa de Cartagena, que afegeix en el comunicat que esperarà «tranquil·la» la decisió que prengui el Tribunal Suprem sobre el procediment en curs, «ja que crec fermament en la justícia del nostre país», conclou.