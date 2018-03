Torra (JxCat): "No callarem més, amb nosaltres parlaran 2 milions de catalans"

El diputat de JxCat al Parlament Quim Torra ha titllat de vergonya que la Càmera no hagi pogut votar la investidura de Jordi Turull perquè està a la presó i ha avisat que el seu grup no renuncia a fer-ho pròximament: "Queda pendent la segona votació".

Ho ha dit en una intervenció davant el ple, on ha lloat "l'enginy, la dialèctica, l'humor i la il·limitada capacitat de treball i de fumar un cigarret darrere l'altre" del candidat a la Presidència de la Generalitat, que no ha pogut assistir a la sessió.

Abans d'entrar a la presó aquest divendres després de la resolució del Tribunal Suprem, Turull va fer un tuit en què va cridar els catalans a defensar la democràcia i la dignitat de Catalunya, convençut que no ha fet res malament, i Torra li ha respost: "Jordi, no fallarem. Ho prometem".

Torra ha constatat que el projecte polític de JxCat i Cs són completament oposats, però creu que hi ha una diferència substancial: "Nosaltres seríem els primers a demanar que cap de vostès sigui perseguit per les seves idees, per voler votar i per voler complir un mandat democràtic".

Ha criticat l'empresonament de líders sobiranistes i ha lamentat que uns altres hagin hagut d'anar-se'n a l'estranger per no acabar a la presó, i ha considerat que aquesta situació ha demostrat que Espanya és un estat autoritari: "El sistema ha fet fallida. L'Estat ha implosionat".