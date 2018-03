Unes 300 persones es concentren a Barcelona per exigir l'alliberament del vaixell de Proactiva Open Arms

Unes 300 persones s'han concentrat aquest dissabte a Barcelona en suport de Proactiva Open Arms i per exigir l'alliberament del vaixell de l'ONG retingut a Sicília des de fa una setmana acusat de "tràfic de persones i fomentar la immigració irregular".

La concentració, organitzada per Stop Mare Mortum i celebrada sota una intensa pluja, ha arrencat a migdia de la delegació de la UE al passeig de Gràcia per finalitzar al consolat general d'Itàlia, al carrer Mallorca. 'Prou morts al Mediterrani', 'Llibertat Open Arms', 'Salvar vides no és delicte', 'Cap persona és il·legal' o 'Unió Europea assassina' han estat algunes de les proclames que s'han escoltat al llarg del recorregut.

"S'està perseguint qui defensa i protegeix els drets humans, com Open Arms, a qui salva vides, a qui fa la feina que haurien de fer els estats europeus. Per això exigim vies legals i segures d'accés a Europa", ha reclamat Adriana Cabeceran, d'Stop Mare Mortum.

El conflicte d'Open Arms arriba la mateixa setmana que fa dos anys que es va pactar i aplicar l´acord entre els estats europeus i Turquia per frenar l'arribada de persones migrades i refugiades a sòl europeu. "L'acord entre UE i Turquia, com el de Itàlia amb Líbia, demostra la voluntat d´Europa d'externalitzar les seves fronteres i fer tot el possible perquè la gent en cerca de refugi no arribi. Prefereixen l´efecte mort a l'efecte crida", ha lamentat Cabeceran.

"Des d'Stop Mare Mortum exigim la llibertat d'Open Arms, que s'acabi amb la criminalització de la solidaritat i que s'apliquin vies legals i segures d´accés a Europa per evitar que la gent es jugui la vida durant la travessia pel Mediterrani o pel desert", han conclòs des de l'entitat. La mateixa concentració en defensa d'Open Arms també s'ha celebrat avui a diverses ciutats espanyoles com Madrid, Alacant o Palma.

Suport de la Unió Progressista de Fiscals

La Unió Progressista de Fiscals (UPF) ha aprofitat per mostrar el seu suport a Proactiva Open Arms i ha reconegut la seva "importantíssima tasca de rescat al Mediterrani" que ha permès salvar fins a 59.000 migrants. "Per tot plegat la nostra associació va atorgar-li l'any 2016 el Premi Vicente Chamorro de Drets Humans", ha puntualitzat la Unió Progressista de Fiscals, que ha recordat que els valors de solidaritat "són essencials per una societat justa i democràtica".

"La tasca en defensa dels drets humans ha de ser sempre empara i no criminalitzada per legislacions tant nacionals com internacionals", han afegit des de la UPF. "Per això, considerem que el codi penal ha de ser interpretat i aplicat fent cas a les resolucions del Tribunal Europeu de Drets Humans, la intencionalitat de l'autor i al bé jurídic protegit, i més en aquest cas en què hi ha el superior dret a la vida, la llibertat i la seguretat", han finalitzat des de la Unió Progressista de Fiscals.