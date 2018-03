Alemanya castiga el delicte d'alta traïció amb una pena que va de 10 anys fins a la cadena perpètua

El Codi Penal alemany estableix penes d'entre deu anys i cadena perpetura per al delicte d'alta traïció, del que s'acusa a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detingut aquest matí a Alemanya.

La legislació alemanya no recull el delicte per rebel·lió, però castiga en la seva secció 81 l'alta traïció contra la Federació amb pena privativa de la llibertat per a tota la vida o amb pena privativa de la llibertat no inferior a deu anys.

El Codi Penal alemany entén per alta traïció l'intent "amb "violència o per mitjà de violència" de perjudicar l'existència de la República Federal d'Alemanya o "canviar l'ordre constitucional que es basa en la Constitució de la República Federació d'Alemanya".

A més, la llei alemanya castiga amb pena privativa de la llibertat d'un fins a deu anys a "qui prepara una determinada operació d'alta traïció contra la Federació alemanya".

Si existeix penediment eficaç del delicte d'alta traïció, el Codi Penal alemany estableix en la seva secció 83 que el tribunal pot disminuir la pena segons el seu criteri.



Terminis d'entrega

Els terminis d'entrega de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, detingut aquest diumenge a Alemanya en aplicació de l'euroordre que hi ha sobre ell, van de 10 a 60 dies.

Segons recull la legislació europea, si la persona detinguda manifesta el seu consentiment d'entrega al seu país, aquesta es farà efectiva en un termini de 10 dies després d'haver-se manifestat el consentiment.

En canvi, en els altres casos, la decisió definitiva sobre l'execució de l'euroordre hauria de prendre's en un termini màxim de 60 dies després de la detenció.

L'expresident de la Generalitat va ser detingut per la policia alemanya en una autopista a l'altura de la localitat de Schuby, quan es dirigia direcció sud cap a Hamburg, després que el divendres el magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena reactivés les ordres europees i internacionals de detenció per Puigdemont, així com els exconsellers que van fugir amb ell a Bèlgica --Antoni Comín, Clara Ponsatí, Meritxell Serret i Lluís Puig--.

La Fiscalia General de l'Estat es troba ja realitzant intenses gestions amb la Fiscalia d'Alemanya i Eurojust a fi de posar a la seva disposició tota la documentació i material que es precisi per fer efectiva l'euroordre de detenció, segons van informar fonts de la Fiscalia.