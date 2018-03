Carreteres tallades a Catalunya: quines vies estan afectades per les protestes?

Arran de l'arrest de Carles Puigdemont, s'estan duent a terme aquest diumenge al vespre talls de carretera en diferents punts de la xarxa viària catalana. Aquests són les carreteres tallades a Catalunya, segons el Servei Català de Trànsit:



Carreteres tallades (21.55 h):

AP-7, a Sant Gregori. Ambdós sentits.

AP-7, a Tarragona. Ambdós sentits.

N-II, a Bàscara. Congestió en ambdós sentits.

C-16, a Sallent. Ambdós sentits.

C-25, a Sallent. Ambdós sentits.

Carreteres reobertes (21.55 h):

N-154, a Puigcerdà.

N-340, a l'Ampolla. Queden retencions

B-10, Nus del Llobregat, a Barcelona.

C-14, a Ponts.



A la C-16, són unes 500 persones les que tallen l'eix del Llobregat a Sallent. El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa ha convocat per aquesta tarda, a les 6, una manifestació de protesta. El punt de trobada era el Parc de l'Agulla, però les persones que han assistir a la crida s'han desplaçat fins a la gasolinera del Lleó, al terme de Sallent. Un cop els manifestants han arribat fins a aquest punt, han tallat l'autovia en tots els sentits de la marxa, amb crits de «llibertat presos polítics» i «Puigdemont President».

Seguidament, els assistents a la protesta han protagonitzat una marxa lenta per l'autovia fins a la C-25, eix Transversal, que també han tallat.

A Puigcerdà, una vuitantena de persones han desafiat la pluja a Puigcerdà, aquest diumenge a la tarda, per exigir la llibertat dels presos polítics. La manifestació, convocada pel CDR de la capital de la Cerdanya, ha començat a les 6 de la tarda a la plaça Cabrinetty i ha anat desfilant ara fins a la duana, punt on es troba en aquests moments la protesta. A la capçalera de la manifestació, els participants a la protesta, porten una pancarta que posta «Llibertat presos polítics».

També hi ha hagut marxes lentes, entre elles la de l'A-2 entre Soses i Lleida. A més la manifestació de Barcelona causa circulació amb retencions a la Ronda Litoral.

Carreteres tallades a Tarragona



Milers de manifestants han tallat aquest diumenge al vespre l'autopista AP-7 i les autovies A-7 i A-27 al seu pas per Tarragona. A les cabines del peatge, s'han viscut alguns moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra –que havien desplaçat tres furgones a lloc- quan alguns dels concentrats han tirat pedres i han donat puntades de peu als vehicles. Abans de marxar, perquè la gernació impedia que els policies fossin prous per impedir-los l'accés a l'AP-7, un antiavalot ha arribat a obrir la porta de la furgona i ha intentat donar cops de porra a la gent. Després d'entrar a l'autopista i tallar-ne completament el trànsit en els dos sentits (a l'alçada dels quilòmetres 247 i 248), els manifestants romanen asseguts a la calçada. Com també ha passat en altres punts del país, a Tarragona els talls de trànsit s'han dut a terme després de la concentració contra la detenció de Puigdemont, l'activació de les euroordres i els empresonaments dictats pel Suprem. Aquí, la protesta davant la Subdelegació ha reunit unes 5.000 persones.

L'AP-7, també tallada a Girona



Milers de persones tallen des de poc després de les vuit del vespre l'autopista AP-7 a l'accés oest a Girona. Els manifestants han arribat, majoritàriament a peu des de la concentració davant de la subdelegació del govern espanyol, a crits de "llibertat", "Puigdemont president" o "sense desobediència no hi ha independència". Els assistents s'han congregat a banda i banda de la via amb pancartes i banderes independentistes, tot i que quan hi han accedit no hi havia vehicles perquè els accessos a l'autopista estaven tallats a nord i sud. Els participants han fet una foguera i han muntat una carpa amb la intenció de passar la nit a la via.