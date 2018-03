Carreteres tallades a Catalunya: quines vies estan afectades per les protestes?

Catalunya viu aquest dimarts la tercera jornada seguida de protestes a la xarxa viària catalana. Diferents CDR han convocat talls de carretera en senyal de protesta per l'arrest de Carles Puigdemont i l'empresonament dels líders independentistes a Madrid. Aquestes són ales carreteres tallades a Catalunya en aquests moments, segons el Servei Català de Trànsit:



Carreteres tallades (16.00 h):

A-2, a Soses. Direcció Barcelona.

C-17, a Sant Quirze de Besora. Ambdós sentits.

Els manifestants de l'N-340 dissolen el tall sense oposar resistència



Després de sis hores i mitja mantenint la N-340 tallada al trànsit, al sud de les Terres de l'Ebre, a pocs metres de la frontera administrativa amb Castelló, els manifestants han dissolt la protesta sense oposar resistència als Mossos d'Esquadra que ja s'havien desplegat i iniciaven una acció de desallotjament amb set unitats ARRO i desenes d'agents antidisturbis. Durant dues hores, s'ha mantingut un cordó amb els policies armats a uns cinquanta metres dels manifestants però a quarts de tres, quan els Mossos han rodejats els manifestants i han començat a tancar el cercle, les 200 persones que tallaven des de primera hora del matí la carretera nacional han marxat per un camí secundari amb les mans alçades i acomiadant-se de la policia.

Els Mossos d'Esquadra desallotgen l'AP-7 a Figueres fent alguna càrrega contra els manifestants



Els Mossos d'Esquadra han desallotjat els manifestants que aquest dimarts al migdia tallaven l'AP-7 a l'alçada de la sortida 3 de Figueres. Fins a una cinquantena de furgonetes d'efectius de la Brigada Mòbil (Brimo) i l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) han arribat a l'autopista, on els manifestants els esperaven asseguts a terra. Després d'un primer avís advertint d'una "actuació policial imminent", han fet alguna càrrega amb les porres per obrir-se pas i dividir els manifestants en grups. Aleshores, els han anat aixecant un per un fins que a quarts d'una de la tarda els han tret a tots de la via. La circulació per l'autopista encara pot trigar a restablir-se perquè hi ha barricades de pneumàtics i tanques vinclades creuades a la calçada.

Els Mossos d'Esquadra desallotgen els manifestants que tallaven l'N-II a Hostalets de Llers



Els Mossos d'Esquadra han desallotjat uns 300 manifestants que aquest dimarts a la tarda tallaven l'N-II a Hostalets de Llers (Alt Empordà). Els concentrats han respost a la crida del CDR que, un cop els antiavalots els han desallotjat de l'AP-7 tallada des de les sis del matí, han optat per ocupar aquesta carretera propera. El tall ha causat fins a 11 quilòmetres de retenció. Els agents, com han fet a l'AP-7, han encerclat els manifestants i els han desallotjat d'un en un. Als que resistien passivament els han empentat per sobre de les tanques que separen del voral. Els manifestants han cridat consignes contra els mossos com ara 'Els Mossos també són forces d'ocupació' i han cantat 'Els Segadors' durant el desallotjament. A les dues de la tarda, el trànsit s'ha reprès en sentit nord on es dona pas alternatiu però continua tallat en sentit sud, ara pels mossos. A la mateixa hora s'ha reprès el trànsit a l'AP-7 en els dos sentits.

Tallen l'AP-7, la N-340 i l'A-2



L'autopista AP-7 ha estat tallada des d'aquest dimarts a primera hora del matí al seu pas per Figueres (Girona) per part d'un grup de manifestants independentistes convocats pels Comitès de Defensa de la República (CDR), com també passa a la carretera N-340 a Alcanar (Tarragona).

Segons el Servei Català de Trànsit, la interrupció de la circulació a Figueres s'ha produït a les 06:34 hores en el punt quilomètric 20 de l'autopista, habitualment molt transitada perquè connecta la frontera francesa amb l'àrea metropolitana de Barcelona. Poc abans de les 12, els Mossos han començat a desallotjar els manifestants.

A Alcanar, en canvi, s'ha tallat la via a les 08:37 hores després d'una convocatòria dels CDR difosa en les xarxes socials, que aquest mateix dimarts han protagonitzat talls a l'avinguda Diagonal i la Meridiana de Barcelona.

A l'AP-7 Trànsit duu a terme desviaments per la sortida 2 (La Jonquera) en sentit sud i per la 4 (Figueres Sud) per als vehicles que circulen cap al nord, mentre que el tall de la N-340 acumula un quilòmetre de retencions. Així mateix, a Figueres hi ha un tram d'uns tres quilòmetres entre totes dues sortides de l'AP-7 en la qual s'han quedat atrapats diversos vehicles.

Tots dos talls es produeixen a pocs quilòmetres dels límits territorials de Catalunya: el de l'AP-7 es troba molt proper a la frontera francesa i el d'Alcanar afecta la circulació amb la Comunitat Valenciana.

Els CDR també han tallat també l'A-2 a l'altura d'Alcarràs (Segrià) en sentit Barcelona. Segons el Servei català de Trànsit, el tall s'ha produït al voltant d'un quart d'onze del matí i es registren retencions en aquest punt de l'autovia.

Ahir, dilluns, unes 150 persones van tallar l'A-2 entre Alcarràs i Soses



Unes 150 persones han tallat aquest dilluns al matí l'A-2 entre Alcarràs i Soses, al Segrià, en direcció Barcelona. Han col·locat neumàtics a la calçada i pancartes a favor de la república i per la llibertat dels presos polítics. Les retencions s'hi han acumulat des de les 7.30 h, quan s'ha iniciat el tall, i els vehicles procedents de Saragossa s'han desviar per l'N-II, a l'altura del quilòmetre 446. Han aixecat la protesta al voltant de dos quarts d'onze del matí. Abans d'abandonar el lloc, però, han encès els pneumàtics amb els quals han impedit el trànsit per l'autovia i per aquest motiu el restabliment del trànsit encara es podria endarrerir.

Carreteres afectades durant diumenge:

N-154, a Puigcerdà.

C-16, a Sallent.

C-25, a Sallent.

AP-7, a Tarragona.

N-340, a l'Ampolla.

B-10, Nus del Llobregat, a Barcelona.

C-14, a Ponts.

N-II, a Bàscara.

AP-7, a Sant Gregori.



A la C-16, van ser unes 500 persones les que van tallar l'eix del Llobregat a Sallent. El Comitè de Defensa de la República (CDR) de Manresa ha convocat per aquesta tarda, a les 6, una manifestació de protesta. El punt de trobada era el Parc de l'Agulla, però les persones que van assistir a la crida es van desplaçar fins a la gasolinera del Lleó, al terme de Sallent. Un cop els manifestants van arribar fins a aquest punt, van tallar l'autovia en tots els sentits de la marxa, amb crits de «llibertat presos polítics» i «Puigdemont President». Seguidament, els assistents a la protesta van protagonitzar una marxa lenta per l'autovia fins a la C-25, eix Transversal, que també van tallar.

A Puigcerdà, unes 250 persones van desafiar la pluja a Puigcerdà, aquest diumenge a la tarda, per exigir la llibertat dels presos polítics. La manifestació, convocada pel CDR de la capital de la Cerdanya, va començar a les 6 de la tarda a la plaça Cabrinetty i va anar desfilant ara fins a la duana. A la capçalera de la manifestació, els participants a la protesta, portaven una pancarta que posta «Llibertat presos polítics».

També hi va haver marxes lentes, entre elles una a l'A-2 entre Soses i Lleida. A més la manifestació de Barcelona causa circulació amb retencions a la Ronda Litoral.

Carreteres tallades de nit a Tarragona



Milers de manifestants han tallat aquest diumenge al vespre l'autopista AP-7 i les autovies A-7 i A-27 al seu pas per Tarragona. A les cabines del peatge, s'han viscut alguns moments de tensió amb els Mossos d'Esquadra –que havien desplaçat tres furgones a lloc- quan alguns dels concentrats han tirat pedres i han donat puntades de peu als vehicles. Abans de marxar, perquè la gernació impedia que els policies fossin prous per impedir-los l'accés a l'AP-7, un antiavalot ha arribat a obrir la porta de la furgona i ha intentat donar cops de porra a la gent. Després d'entrar a l'autopista i tallar-ne completament el trànsit en els dos sentits (a l'alçada dels quilòmetres 247 i 248), els manifestants romanen asseguts a la calçada. Com també ha passat en altres punts del país, a Tarragona els talls de trànsit s'han dut a terme després de la concentració contra la detenció de Puigdemont, l'activació de les euroordres i els empresonaments dictats pel Suprem. Aquí, la protesta davant la Subdelegació ha reunit unes 5.000 persones.

L'AP-7, també tallada a Girona



Milers de persones tallen des de poc després de les vuit del vespre l'autopista AP-7 a l'accés oest a Girona. Els manifestants han arribat, majoritàriament a peu des de la concentració davant de la subdelegació del govern espanyol, a crits de "llibertat", "Puigdemont president" o "sense desobediència no hi ha independència". Els assistents s'han congregat a banda i banda de la via amb pancartes i banderes independentistes, tot i que quan hi han accedit no hi havia vehicles perquè els accessos a l'autopista estaven tallats a nord i sud. Els participants han fet una foguera i han muntat una carpa amb la intenció de passar la nit a la via.