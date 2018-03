Clam a Barcelona en suport de l'ONG Proactiva Open Arms i els refugiats

Unes 300 persones van concentrar-se ahir a Barcelona en suport de Proactiva Open Arms i per exigir l'alliberament del vaixell de l'ONG retingut a Sicília des de fa una setmana acusat de «tràfic de persones i fomentar la immigració irregular». La concentració, organitzada per Stop Mare Mortum i celebrada sota una intensa pluja, va arrencar al migdia de la delegació de la UE al passeig de Gràcia i va desembocar al consolat general d'Itàlia, al carrer de Mallorca. «Prou morts al Mediter-rani», «Llibertat Open Arms», «Salvar vides no és delicte», «Cap persona és il·legal» i «Unió Europea assassina» van ser algunes de les proclames que van sentir-se al llarg del recorregut. «S'està perseguint qui defensa i protegeix els drets humans, com Open Arms, qui salva vides, qui fa la feina que haurien de fer els estats europeus. Per això exigim vies legals i segures d'accés a Europa», va reclamar Adriana Cabeceran, d'Stop Mare Mortum.

El conflicte d'Open Arms arriba la mateixa setmana que, fa dos anys, es va pactar i aplicar l'acord entre els estats europeus i Turquia per frenar l'arribada de persones migrades i refugiades a sòl europeu. «L'acord entre la UE i Turquia, com el d'Itàlia amb Líbia, demostra la voluntat d'Europa d'externalitzar les seves fronteres i fer tot el possible perquè la gent en cerca de refugi no arribi. Prefereixen l'efecte mort a l'efecte crida», va lamentar Cabeceran. «Des d'Stop Mare Mortum exigim la llibertat d'Open Arms, que s'acabi amb la criminalització de la solidaritat i que s'apliquin vies legals i segures d'accés a Europa per evitar que la gent es jugui la vida durant la travessia pel Mediterrani o pel desert», van concloure des de l'entitat.

La mateixa concentració en defensa d'Open Arms també va celebrar-se ahir en altres ciutats espanyoles com Madrid, Alacant o Palma. La Unió Progressista de Fiscals (UPF) va aprofitar la mobilització per mostrar el seu suport a Proactiva Open Arms i va reconèixer la seva «importantíssima tasca de rescat al Mediterrani», que ha permès salvar fins a 59.000 migrants. «Per tot plegat la nostra associació va atorgar-li l'any 2016 el Premi Vicente Chamorro de Drets Humans», va puntualitzar la UPF, que va recordar que els valors de solidaritat «són essencials per una societat justa i democràtica». «La tasca en defensa dels drets humans ha de ser sempre emparada i no criminalitzada per legislacions tant nacionals com internacionals», van afegir des de la UPF.