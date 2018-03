Corbyn cessa el líder laborista a Irlanda del Nord per criticar l'efecte negatiu del Brexit the sun

n El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, va cessar ahir el parlamentari i secretari del Partit per a Irlanda del Nord, Owen Smith, per demanar un referèndum sobre l'acord final del Brexit. «Acabo de ser cessat per Jeremy Corbyn per les meves opinions mantingudes des de fa temps sobre el dany que causarà el Brexit a l'Acord de Divendres Sant i l'economia de tot el Regne Unit», va indicar Smith en un missatge al seu compte a Twitter.

«Aquestes opinions són compartides per membres i seguidors del Partit Laborista i seguiré parlant en nom seu i en favor de l'interès del nostre país», va ressaltar.

La notícia va arribar hores després que Smith defensés la celebració d'un referèndum sobre l'acord final del Brexit i posés en dubte que la sortida britànica del bloc fos l'«elecció correcta» per al país. «Els laboristes han de fer alguna cosa més que donar suport a un Brexit suau a Irlanda del Nord», va afirmar Smith.