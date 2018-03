Un detingut per transportar dos quilos de cocaïna i maltractar la seva parella

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts a Barcelona un home de 52 anys per traficar amb cocaïna i maltractar i amenaçar de mort la seva parella. L'individu havia viatjat en furgoneta des de València amb dos quilos de droga valorada en 117.000 euros i 64.000 euros en efectiu. La policia va rebre l'avís d'un incident en un bar després que una dona hi entrés demanant auxili perquè la seva parella l'estava amenaçant de mort. L'afectada va explicar que venien de València i que ell li havia confessat que transportaven dos quilos de cocaïna en una furgoneta que havien deixat estacionada en un pàrquing públic. Aleshores el detingut es va enfadar amb ella perquè no podia obrir la porta de la furgoneta per treure la droga i l'havia agredit a la cara. Després van agafar un taxi per anar a un hotel però pel camí ell continuava molt violent i la va amenaçar de mort, motiu pel qual la dona va baixar del taxi i va fugir

L'afectada va manifestar als Mossos que coneixia la seva parella des de feia dos anys i que durant aquest temps l'havia retingut a casa contra la seva voluntat i l'havia agredit en diverses ocasions. També va explicar que havien mantingut relacions sexuals, en les quals ella no podia moure els braços.