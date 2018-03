Escorcollen durant set hores la seu de Cambridge Analytica, a Londres

n Divuit agents de l'Oficina del Comissionat de la Informació (ICO) van irrompre a la seu londinenca de la companyia Cambridge Analytica, divendres a la nit, per confiscar documents relacionats amb l'ús de més de 50 milions de perfils de Facebook amb fins propagandístics durant la campanya presidencial de Donald Trump i el referèndum de la Unió Europea. Segons va informar El Mundo , els investigadors van registrar durant set hores les oficines de Londres. «Ara necessitem avaluar les proves recollides abans de decidir els propers passos i arribar a alguna conclusió», va afirmar un portaveu de la companyia.

La comissària de l'organisme independent que vetlla per l'accés a la informació oficial i la protecció de les dades personals, Elizabeth Denham, va aconseguir l'autorització judicial per fer-se amb la «documentació sensible» de Cambridge Analylitica i va ordenar al mateix temps a Facebook que posés fi a l'auditoria privada per donar pas a la recerca pública. «Això forma part d'una part d'una investigació més sobre l'ús de dades personals i tècniques analítiques amb fins polítics», va declarar un portaveu de la ICO. «Com és d'esperar, necessitem recopilar, avaluar i considerar l'evidència abans d'arribar a cap conclusió». El centre de la investigació és l'ús d'una aplicació, desenvolupada per l'acadèmic Aleksandr Kogan, que va permetre a Cambridge Analytica «apropiar-se» de la informació de milions de perfils d'usuaris de Facebook amb fins de màrqueting polític. L'activitat es va detectar durant la campanya presidencial de Donald Trump, però cada vegada és més gran l'evidència dels vincles de la companyia nord-americana amb la campanya per la sortida de la Unió Europea Leave.eu.