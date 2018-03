«El jutge decidirà en 48 hores si continua a presó o el deixa en llibertat condicional»

L'advocat de Puigdemont a Bèlgica, Paul Bekaert, ha precisat aquest diumenge que el jutge alemany haurà de decidir el futur immediat de l'expresident de la Generalitat destituït pel 155 en un màxim de dos dies. "L'han de portar davant d'un jutge –està previst ja per demà dilluns- i aquest decidirà si continua a presó o el deixa en llibertat condicional abans de 48 hores", ha assenyalat Bekaert en una entrevista a TV3.

L'advocat belga ha assegurat que Puigdemont l'ha telefonat al migdia per anunciar-li la seva detenció just traspassar la frontera alemanya provinent de Dinamarca. "Ha estat una conversa curta. No tenia gaires coses a dir. Estic arrestat, punt", ha recordat Bekaert, que ha afirmat que l'expresident català s'ha mostrat "tranquil en tot moment". "A partir d'ara transmetrem els nostres dossiers, documents i arguments als nostres col·legues a Alemanya, evidentment", ha conclòs l'advocat de Puigdemont a Bèlgica.

La fiscalia de Schleswig-Holstein ha informat en un comunicat que Puigdemont passarà a disposició del jutge aquest dilluns. En un primer moment, compareixerà davant d'un jutge local que haurà d'acreditar la seva identitat. Després, un tribunal superior haurà de decidir si se li apliquen mesures cautelars, entre les quals hi podria haver la presó preventiva, mentre es resol l'euroordre.

Els jutges també hauran de determinar "quines són les raons per l'euroordre" i si "hi ha base legal per entregar Puigdemont a les autoritats espanyoles". La nit d'aquest diumenge, per tant, Puigdemont la passarà a la presó de Neumünster, segons han indicat a l'ACN fonts policials.

L'equip jurídic de Puigdemont al·legarà que l'ús de l'euroordre és per «motius polítics»

Paul Bekaert ha explicat a l'ACN que l'estratègia jurídica passarà per "repetir" que el líder de JxCat té immunitat parlamentària com a diputat i que l'ús de l'euroordre per part de la justícia espanyola és per "motius polítics" i, per tant, "il·legal".

Per tot plegat, ha confirmat l'advocat belga de l'expresident, ja han contactat amb un lletrat alemany -del qual encara no se'n coneix el nom- que ha acceptat defensar Puigdemont a Alemanya.

Per altra banda, preguntat per si l'equip jurídic es planteja que el seu client demani asil en aquest país, Bekaert ha admès que "sempre és una opció, com va ser-ho a Bèlgica". Amb tot, ha admès que no n'ha parlat amb Puigdemont i que, en qualsevol cas, no sap si seria "possible" fer-ho.

Sobre la reunió amb l'advocat Jaume Alonso-Cuevillas, que s'ha desplaçat fins a Brussel·les per "posar en marxa l'equip jurídic", segons ha dit ell mateix en una piulada, Bekaert ha declinat donar-ne cap detall.