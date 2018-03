Milers de persones es manifesten a Barcelona

Milers de persones s'han mobilitzat convocats pels Comitès en Defensa de la República (CDR) en diferents punts de Catalunya. A partir de les 4 de la tarda, milers de persones han començat arribar a la Rambla de Barcelona, on s'han concentrat sota el lema ´Contra la repressió i cap a la República. Vaga general!". Des d'allà preveuen desplaçar-se fins a la seu de la Delegació del Govern a Catalunya.

"És Puigdemont, el nostre president" o "Aquesta Europa és una vergonya" són algunes de les consignes que s'han cridat per denunciar la situació dels consellers i diputats encausats i del president cessat pel 155, Carles Puigdemont, detingut aquest diumenge per les autoritats alemanyes. La marxa ha enfilat el passeig de Gràcia en direcció a la seu del Parlament Europeu, on s'ajuntarà amb la concentració convocada per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Davant la font de Canaletes s'han viscut moments de tensió quan un vianant ha passat pel mig dels manifestants exhibint una petita bandera espanyola. Immediatament ha estat increpat pels assistents i hi hagut algunes empentes, tot i que la cosa no ha anat a més.

Un ampli desplegament policial, amb efectius dels Mossos i de la Guàrdia Urbana de Barcelona, està custodiant les manifestacions i ha fet talls puntuals de trànsit a les Rambles, carrer Pelai, Gran Via i Passeig de Gràcia.

També s'ha convocat una concentració a les set del vespre davant de les quatre seus de les delegacions del govern espanyol repartits a les quatre demarcacions i, a la capital catalana, no es descarta una marxa que baixi del centre de Barcelona fins al consolat alemany, ubicat a la coneguda com a Torre Mapfre.