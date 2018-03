Mor un nen de 4 anys en caure-li un arbre al parc del Retiro de Madrid

n Un nen de quatre anys va morir ahir després de caure-li un arbre al damunt al parc del Retiro de Madrid. El tràgic succés va tenir lloc a dos quarts de dues del migdia, quan el personal de servei, juntament amb la Policia Municipal, estava desallotjant el parc. Mitja hora abans ja s'havia informat del seu tancament davant de la possibilitat que es poguessin produir caigudes d'arbres i branques a causa de les fortes ratxes de vent a la zona metropolitana.

En el moment de l'accident el menor estava acompanyat del seu pare. Al lloc hi van acudir els professionals sanitaris de SAMUR-Protecció Civil, els quals no van poder fer res per salvar la vida de l'infant. El pare va ser atès per una crisi d'ansietat i va ser traslladat posteriorment a l'hospital davant d'una possible fractura de cama.

L'Ajuntament de Madrid va lamentar la mort del nen, i la seva alcaldessa, Manuela Carmena, va mostrar la seva solidaritat amb els fets davant dels mitjans de comunicació. «És un moment molt trist. Estem consternats i afligits per aquest accident que ha matat el nen de quatre anys. Estem en contacte amb la família, a la qual estem atenent. És un succés que ens omple de dolor i mostrem el nostre sentiment», va assegurar l'alcaldessa.

També la delegada de Medi Ambient i Mobilitat, Inés Sabanés, va voler mostrar el seu dol. «És una fatalitat que lamentem molt. Els dies anteriors revisem el conjunt per treure arbres i treballar intensament en aquesta zona. L'incident ha passat durant les operacions de desallotjament. Fem una anàlisi exhaustiva i seguirem treballant per millorar la situació del parc. Si es requereixen més revisions en profunditat, es faran», va assenyalar.

Des de començament del mes de març s'ha procedit a clausurar el Retiro en diverses ocasions per les fortes ratxes de vent o bé per dur-hi a terme revisions.

Aquesta mateixa setmana es va revisar tot l'arbrat del parc i es van talar un total de 21 exemplars d'arbres que presentaven un cert risc de caiguda.

El consistori madrileny també va procedir a tancar altres parcs, com els jardins de Sabatini, la Quinta de los Molinos o la Fuente del Berro. Tots ells romandran tancats fins al pròxim dilluns.



Una dona ferida

Paral·lelament, també durant la jornada d'ahir, una dona va resultar ferida després de caure-li una branca d'un arbre a sobre a la zona de la Latina. El succés va tenir lloc cap a les dues del migdia i li va provocar una fractura de cama i un cop al cap. La dona va ser traslladada amb pronòstic reservat a l'hospital.