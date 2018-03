Paluzie veu "molt greu" la situació amb Puigdemont

La recentment escollida presidenta de l´ANC, Elisena Paluzie, ha considerat aquest diumenge "molt greu" la situació que s´ha produït en els darrers dies amb l´empresonament preventiu de cinc diputats de JxCat i ERC, i amb la detenció de Carles Puigdemont a Alemanya. És per això que a l´inici de la concentració que la seva entitat i Òmnium han volgut fer a les portes de la seu a Barcelona de les institucions europees, Paluzie ha apel·lat "als valors que van fundar la UE: el principi democràtic i el pacifisme" per denunciar l´excepcionalitat del moment.

"És intolerable que dins la UE hi hagi presoners polítics, empresonats per les seves idees políties exercides sempre des de la no violència, i que els empresonin inventant-se relats", ha sentenciat. És per això que s´ha dirigit a "la ciutadania i l´opinió pública" d´Europa i especialment d´Alemanya per explicar-los que "el que s´està produint aquí es molt greu". "Són fets que haurien de mereixen la condemna més absoluta de l´opinió publica i de la UE", ha sentenciat en declaracions a la premsa.