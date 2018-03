El PDeCAT demana a la justícia alemanya que sigui "equànime i part de la solució, no del problema"

La membre de la direcció del PDeCAT Maria Sanserrich ha esperat, en declaracions telefòniques a l´ACN, que Alemanya mantingui un comportament adequat, després de saber-se que la policia del país ha retingut –detingut, segons el govern espanyol- al cap de files de JxCat, Carles Puigdemont. Així, la dirigent ha demanat a la justícia alemanya que "tingui equanimitat, que sigui part de la solució i no del problema". De la mateixa manera, ha recordat que l´independentisme és un "moviment pacífic i democràtic", i ha remarcat que ara el que cal és reaccionar "com sempre, malgrat totes les situacions de tensió que es pateixen, amb calma i serenor perquè és el millor possible". "Demanem que Alemanya entengui que s´han vulnerat drets fonamentals. Que tinguin presents els atacs que rep el moviment independentista", ha afegit la dirigent del PDeCAT.