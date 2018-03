Puigdemont a Arrimadas: "Demanes diàleg mentre aplaudeixes empresonar diputats i llibertats"

El cap de files de JxCAT i president destituït pel 155, Carles Puigdemont, ha contestat a la líder de Cs al Parlament, Inés Arrimadas, que ahir va demanar "respecte" i "recuperar la convivència i el diàleg" en la segona sessió del debat d'investidura de Jordi Turull, suspesa per l'empresonament del candidat.

"Demanes diàleg mentre aplaudeixes empresonar diputats i llibertats. Demanes respecte i sou incapaços de mirar als ulls de les famílies dels presos polítics", ha piulat al seu compte de Twitter Puigdemont, tot recordant com la bancada de Cs no es va aixecar ni aplaudir en l'homenatge als familiars dels polítics empresonats divendres. "La teva teatralització indignada al Parlament és una indecència històrica per a la cambra", ha sentenciat el president destituït pel 155, que ja ha abandonat Hèlsinki i ha assenyalat que cooperarà amb les autoritats belgues davant la nova euroordre de detenció.