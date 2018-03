Puigdemont, retingut a la frontera alemanya

Carles Puigdemont està retingut a la frontera alemanya. La Policia l'ha aturat quan entrava al país procedent de Dinamarca.



