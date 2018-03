Puigdemont, detingut a Alemanya

Carles Puigdemont ha estat detingut per la policia a Alemanya. Segons ha explicat el seu advocat, Jaume Alonso-Cuevillas, ls autoritats alemanyes l'han aturat poc després de creuar la frontera amb Dinamarca mentre anava en cotxe des de Finlàndia cap a Bèlgica.

La detenció, segons informen mitjans alemanys, el cotxe de Puigdemont (un Renault Espace on viatjava juntament amb altres quatre persones) va ser abordat poc després d'un quart de dotze a l'autopista A-7. El portaveu de la Policia del Criminal del Land de Schleswig-Holstein, Uwe Keller, va explicar que els agents han parat Puigdemont a l'altura de la localitat de Jagel, quan acabava de creuar en vehicle la frontera alemanya des de Dinamarca rumb a Hamburg, des d'on tenia la intenció de tornar a Bèlgica.

Segons el lletrat de Puigdemont, encara no està clar si la policia alemanya tramitarà l'euroordre de detenció o bé el deixaran continuar fins a Bèlgica perquè es tramiti allà. "Estem a l'expectativa a veure què passa", ha dit. Alonso-Cuevillas ha explicat que havia pogut parlar amb Puigdemont per telèfon i que li havia explicat que estava rebent un bon tracte per part de la policia alemanya. A

Alonso-Cuevillas ha recordat que Puigdemont estava anant cap a Brussel·les per posar-se a disposició de les autoritats belgues.

El més probable, però, és que Puigdemont no pugui prosseguir el seu viatge cap a Bèlgica i que s'hagi de quedar a Alemanya. Així ho ha comentat Jordi Nieva, catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona, en declaracions a RAC1. Segons la seva opinió, el més probable és que Alemanya adopti alguna mesura cautelar per garantir que Puigdemont comparegui davant les autoritats pertinents.



Seguiment per part dels serveis d'intel·ligència

Segons la revista alemanya 'Focus', els serveis d'intel·ligència espanyols haurien seguit el viatge de Puigdemont i haurien avisat la policia alemanya de l'entrada de l'expresident català al país. D'aquesta manera, Puigdemont hauria estat detingut en un país amb el que Espanya manté una gran relació de cooperació, tant a nivell policial com judicial.

El Codi Penal alemany preveu penes que van dels deu anys de presó fins la cadena perpètua pels delictes pels que el jutge Llarena ha processat Carles Puigdemont.

"Intenses gestions" de la Fiscalia per aconseguir l'extradició

El govern espanyol ha informat quan passaven pocs minuts de la una del migdia que ha rebut la conformació oficial per part de les autoritats alemanyes de l'arrest de Puigdemont. Fonts de La Moncloa han apuntat en un comunicat que la "detenció" de Puigdemont és fruit de la petició cursada "per la justícia espanyola" i "anirà seguida dels tràmits habituals al sistema europeu de cooperació policial i judicial". L'executiu espanyol encara no ha fet una valoració política de la nova situació produïda per aquesta detenció, i de moment es limita a expressar "respecte" per l'actuació de la justícia i la policia alemanya.

Per la seva part, la Fiscalia General de l´Estat ha fet púbic un comunicat on anuncia que en motiu de la detenció de Carles Puigdemont "està fent intenses gestions amb la Fiscalia d´Alemanya i Eurojust". Segons aquest comunicat, aquests contactes tenen com a objectiu "posar a la seva disposició tota la documentació i material que es precisi per fer efectiva l´euroordre".

Control policial a Alemanya en una imatge d'arxiu | Foto: Reuters

