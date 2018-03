Rivera celebra la detenció de Puigdemont: "S'ha acabat la fugida del colpista"

El president de Cs, Albert Rivera, ha celebrat aquest diumenge la 'retenció' de Puigdemont a Alemanya. "S'ha acabat la fuga del colpista", ha aplaudit Rivera en una piulada al seu compte de Twitter. "Intentar destruir una democràcia europea, saltar-se les lleis democràtiques, trencar la convivència o malversar diners públics per fer-ho possible no poden gaudir d'impunitat", ha enumerat el líder de la formació taronja, que considera que en aquesta ocasió "la Justícia ha fet la seva feina".