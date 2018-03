Acord entre Govern i Ciutadans per votar els Pressupostos

El president de Cs, Albert Rivera, ha anunciat aquest dilluns al Congrés un acord amb el Govern espanyol sobre els Pressupostos Generals de l'Estat del 2018 i ha garantit el suport dels 32 diputats de la formació taronja per defensar al Parlament el projecte que l'Executiu central té previst aprovar en el Consell de Ministres extraordinari d'aquest dimarts.

En una roda de premsa celebrada a la Cambra Baixa, Rivera ha justificat aquest suport en la ja anunciada rebaixa fiscal de l'IRPF, la inclusió del complement salarial per a joves amb contracte de formació --contemplat en l'acord d'investidura per al 2017 però fins ara no aprovat-- i l'exclusió del Grup Popular al Senat de Pilar Barreiro, investigada pel Tribunal Suprem en el cas Púnica.

"El Govern sap perfectament comptar escons i que, sense el suport de Cs, aquests Pressupostos no poden sortir", ha asseverat Rivera en la seva compareixença.

No obstant això, la suma dels diputats de PP i Cs encara no és suficient per tirar endavant el projecte dels Pressupostos, i tot queda a expenses de la decisió del PNB, que ha recalcat en reiterades vegades la seva negativa a negociar els comptes si l'article 155 de la Constitució segueix en vigor a Catalunya.