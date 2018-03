Arresten una parella per explotació sexual d'una dona a Barcelona

Un matrimoni ha estat detingut per la Guàrdia Urbana i els Mossos a Barcelona per haver portat una dona des de Nigèria i explotar-la sexualment sota amenaces. Se'ls acusa d'un presumpte delicte de tràfic d'éssers humans amb finalitat d'explotació sexual.

La investigació va començar a final de l'any passat, quan la Guàrdia Urbana va tenir coneixement que un matrimoni d'origen nigerià explotava sexualment una dona de la mateixa nacionalitat a Barcelona.

La víctima havia estat captada a Nigèria, on li van oferir treballar en feines de neteja a Espanya, ella ho va acceptar i l'organització la va traslladar fins a Barcelona: primer en vehicle des de Nigèria fins a Líbia, i en pastera fins a Itàlia.

Durant el trajecte fins a Barcelona va haver de defensar-se per no rebre agressions sexuals i quan va arribar a Barcelona un home la va rebre i la va portar a un pis del districte de Nou Barris. L'endemà va rebre una trucada d'una dona nigeriana, que era la parella de l'home i que li va dir que la passarien a buscar per anar a treballar, la van traslladar a la Rambla i li van dir que s'havia de prostituir.

Durant una setmana es va negar a fer-ho, però li van dir que ho havia de fer per pagar els 25.000 euros del viatge fins a Barcelona.