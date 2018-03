Brussel·les demana una explicació

? La comissària de Justícia de la Unió Europea, Vera Jourova, va reclamar explicacions a Facebook. «Desitjo més explicacions de Facebook, com fins a quin punt s'han vist afectats els usuaris europeus», va avisar Jourova al Bild am Sonntag. Segons el rotatiu, la comissària de Justícia vol exigir a la direcció de Facebook per carta una declaració sobre el tema. La missiva, dirigida a Sheryl Sandberg, directora operativa de Facebook, serà enviada avui.