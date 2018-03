Acaba la declaració de Puigdemont davant del jutge que ha de decidir si segueix a la presó

El president Carles Puigdemont, destituït pel 155, ha declarat durant més de tres hores als jutjats de Neumünster.

Puigdemont, que ha passat la nit a la presó d'aquest mateix municipi, ha comparegut davant del magistrat, que decidirà en les pròximes hores si el manté en custòdia policial o permet que surti en llibertat amb mesures cautelars mentre un tribunal superior decideix sobre la seva extradició.

La justícia alemanya ha de decidir si accepta o no tramitar l'euroordre enviada per l'Estat espanyol per extradir Puigdemont, processat per rebel·lió i malversació de fons pel Tribunal Suprem. Una delegació de JxCat, amb el diputat Quim Torra al capdavant, és a Alemanya per donar suport a Puigdemont. També hi ha viatjat la presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa.