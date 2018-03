Detenen a Vilanova i la Geltrú la presumpta narcotraficant més buscada per la justícia

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Vilanova i la Geltrú una presumpta narcotraficant gallega buscada per la justícia des del 2011, segons ha avançat 'La Vanguardia' i han confirmat a l'ACN fonts policials.



Els Mossos han indicat que a la detinguda li consten tres ordres de detenció per blanqueig de capitals i tràfic de drogues. Malgrat que la policia no confirma la identitat de la dona, es tractaria de Tania Varela, advocada condemnada per tràfic d'estupefaents a set anys de presó que ha estat detinguda aquest dilluns a la tarda.



Segons les informacions que ofereix el rotatiu barceloní, que cita fonts al corrent del dispositiu, Varela és l'única dona que apareix al cartell dels 70 fugitius més buscats per l'Europol.