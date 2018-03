Detingut un home per la mort per asfíxia d'una dona a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí un home com a presumpte autor de la mort d'una dona per asfíxia a Tarragona.

Segons ha informat la policia catalana, l'avís del succés es va rebre pels voltants de les 10 del matí quan es va alertar de la localització d'una dona morta a l'interior d'un domicili a tocar de la rotonda de la plaça d'Europa, al quilòmetre 18 de la T-11 que connecta amb Reus.

En arribar al lloc dels fets, els agents dels Mossos d'Esquadra van trobar la víctima -encara sense identificar-, que, segons les primeres comprovacions, mostrava indicis que hauria mort per asfíxia.

La policia ha arrestat un home, veí de Tarragona, i encara es desconeix la seva relació amb la víctima. La Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Camp de Tarragona s'ha fet càrrec de la investigació.

Segons recollia ahir l'edició digital del Diari de Tarragona, la víctima tenia entre 30 i 40 anys i el seu presumpte agressor va ser detingut pocs minuts després de la localització del cadàver.

El cos de la dona era a l'interior d'una casa aparentment abandonada a prop de la plaça d'Europa, una de les principals entrades a la ciutat de Tarragona.

Fonts pròximes a la investigació, segons recollia el Diari de Tarragona, apuntaven que l'home detingut és de nacionalitat lituana i d'uns 30 anys d'edat.

La detenció s'hauria produït a prop de la casa on va ser localitzat el cadàver de la víctima, que no seria parella del presumpte homicida. En el moment de la detenció, l'home va oposar resistència a l'autoritat amb el llançament d'una pedra als agents dels Mossos d'Esquadra.

La policia va precintar la zona on van succeir els fets. Cap al migdia, un nombre important de policies, tant uniformats com de paisà, eren tant a l'interior com a l'exterior de la construcció propera a la rotonda buscant proves per a la investigació.