Egipte convoca a partir d'avui més de 59 milions de persones a unes eleccions

Els egipcis residents al país inicien avui el procés de votació en unes presidencials en les quals l'actual mandatari, Abdelfatà al Sisi, parteix com a favorit atès que s'enfronta únicament a un rival que a més li donava suport fins poc abans de presentar la seva candidatura.

Més de 59 milions d'egipcis estan registrats per votar en aquests comicis, que transcorreran entre el 26 i el 29 de març -els residents a l'estranger van votar entre el 16 i el 18 d'aquest mateix mes- i en els quals es preveu que no hi haurà segona volta, programada per al mes d'abril.

Finalment, l'Autoritat Nacional d'Eleccions (NEC) va validar únicament les candidatures d'Al Sisi i Musa Mostafà Musa, líder del partit Ghad, enmig de les denúncies de l'oposició per les restriccions als candidats que podrien haver fet front a l'actual president.

L'organisme ha assegurat que les eleccions seran lliures i justes, una línia en la qual també s'ha expressat la campanya d'Al Sisi, que ha intentat donar la imatge que els comicis seran disputats i que els ciutadans tenen opció per triar al seu proper president. El portaveu de la campanya del mandatari, Mohamed Abú Shaka, va arribar a dir que els comicis seran «els més justs en la història del país».

De fet, Al Sisi va afirmar recentment que li hauria agradat que hi hagués més candidats a la presidència, i alhora va sostenir que la situació «no és culpa meva». «Desitjaria que hi hagués hagut deu dels millors candidats perquè la població triés», va dir en una entrevista. Al Sisi va accedir a la presidència el 2014 amb un 97% dels vots després d'encapçalar un any abans un cop d'estat sent cap de les Forces Armades contra el llavors president electe, Mohamed Mursi.