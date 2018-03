La fiscalia de Brussel·les no veu risc de fuga de Comín, Serret i Puig

La Fiscalia de Brussel·les ha iniciat el nou procés d'euroordre contra els consellers cessats Toni Comín, Meritxell Serret i Lluís Puig.

És per això que ha demanat ja a la justícia espanyola "més informació" a través d'Eurojust -tot i que no ha especificat quina- sobre les euroordres. Segons ha confirmat en un comunicat aquest dilluns al vespre, el ministeri públic és "en contacte" amb els advocats de Comín, Serret i Puig, que "són a la disposició de la justícia belga". En el text, la fiscalia explicita que com que no hi ha "risc de fuga", no són "buscats de forma activa" per les autoritats belgues.

El ministeri públic ha matisat també que el procés iniciat no és una continuació o una reactivació de l'anterior, iniciat el novembre passat, sinó que es tracta d'un nou procés basat en les euroordres de detenció dictades pel magistrat del Suprem, Pablo Llarena, divendres passat. De moment, recull el comunicat, cap dels tres consellers ha estat interrogat per un jutge d'instrucció tot i que no es descarta la possibilitat que ho facin "en un futur pròxim".